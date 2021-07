Kean torna all’Everton: quale sarà il futuro dell’ex Juventus?

Quale sarà il futuro dell'ex Juventus Moise Kean? L'allenatore dell'Everton Rafa Benitez ha parlato dell'attaccante italiano.

Dopo un'ottima stagione tra le fila del Paris Saint Germain, Moise Kean ha fatto ritorno all'Everton. L'ex attaccante della Juventus, infatti, aveva lasciato l'Inghilterra in prestito secco, senza diritto di riscatto. Nei giorni scorsi l'allenatore del club inglese Rafa Benitez , interrogato sull'argomento, ha detto: "Sono i primi giorni del ritiro, quindi dobbiamo lavorare e poi vedere. Il problema con il mercato è che terminerà a fine agosto, perciò dovremo prendere delle decisioni avendo già iniziato a giocare. Quello che i giocatori dovranno capire è di continuare a lavorare e per lui il miglior modo di dire la sua sarà segnare ".

La scorsa stagione è stata probabilmente la migliore per il giovane attaccante italiano. Nonostante la concorrenza di giocatori di altissimo livello come Mbappe, Neymar, Di Maria e Icardi, l'ex Juventus ha collezionato 41 presenze con la maglia del PSG, segnando 17 gol e fornendo 1 assist . Per questo motivo la squadra francese vorrebbe trattare nuovamente con l'Everton per acquistare a titolo definitivo l'attaccante. La squadra inglese però fa muro , decisa a puntare su di lui dopo quanto visto lo scorso anno. La trattativa sembra complessa, ma il i parigini hanno più volte dimostrato che nel mondo del calcio nulla è invendibile, basta solo trovare la giusta cifra.

Fino ad ora il mercato della squadra francese è stato a dir poco fenomenale. Nonostante la grave crisi economica dovuta al Covid-19 che ha colpito il mondo del calcio, il presidente del club Al-Khelaïfi non ha badato a spese. Fin qui il PSG ha ufficializzato l'acquisto di Hakimi dall'Inter per 60 milioni più bonus e di Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma a parametro zero. Rinforzi di livello internazionale per una squadra stellare, che ora punta con forza alla vittoria della prossima Champions League. Se la coppa con le grandi orecchie non dovesse arrivare, sarebbe un vero e proprio scandalo. L'esperienza recente però ci dimostra che non sempre vince la squadra che sulla carta è migliore... Chiedere all'Italia di Mancini.