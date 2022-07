Juve, Chiesa corre verso il recupero: quando lo rivedremo in campo?

L'esterno bianconero si era procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro , nella sfida del 9 gennaio scorso, allo stadio Olimpico contro la Roma . Fin da subito i tempi di recupero sono stati individuati in circa sette mesi a partire dall'intervento chirurgico. Questo significa che il suo rientro è previsto tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Circa un mese fa, Chiesa infatti aveva dichiarato: "Ho iniziato a correre e a fare i primi cambi di direzione, spero di essere pronto per l’inizio di settembre , ma vediamo se riescono ad accorciare un po’ i tempi. Bisogna essere sicuri per non avere delle ricadute ".

Sicuramente quindi il nuovo numero 7 bianconero salterà le prime quattro giornate di Serie A, contro Sassuolo, Sampdoria, Roma e Spezia, che si giocheranno ad agosto. A rischio poi ci sono le altre tre gare di campionato prima della sosta di settembre. Il ritorno, in ogni caso, sarà graduale: ritornare da un infortunio di questo tipo comporta un periodo di alti e bassi in cui il giocatore dovrà ritrovare la forma. La Juventus insomma punta ad avere Chiesa al meglio dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Fino a quel momento però si giocheranno 15 partite di campionato, praticamente quasi la metà. Ecco perché la società ha nel mirino un colpo come Zanioloo Kostic. In attesa di rivedere il Federico Chiesa trascinante dell'anno scorso, stavolta anche insieme a Vlahovic e Di Maria.