Chiellini: “Non servono parole ma risposte sul campo. Testa alla prossima”

Si è da poco conclusa la sfida della "Sardegna Arena" tra il Cagliari e la Juventus che ha visto prevalare i bianconeri con il risultato di 3-1. Sugli scudi Cristiano Ronaldo, autore di una grande prestazione coronata da una tripletta in mezz'ora nel corso del primo tempo. Di Simeone, nella ripresa, l'inutile marcatura rossoblù, che serve solo per le statistiche. I campioni d'Italia in carica rispondono così subito all'Inter, vincitrice alle 15.00 in casa del Torino, restando a 10 punti dalla vetta e staccando l'Atalanta di tre punti al terzo posto. Ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria, ha parlato Giorgio Chiellini:

"Chiaro che è meglio vincere 3-0 senza prendere gol. Noi difensori abbiamo reagito poco in un momento in cui non servono parole ma bisogna restare uniti fino alla fine. Oggi tappa importante perchè loro sono una buona squadra. Ora testa al Benevento, dobbiamo dare continuità che ci è mancata quest'anno. Ma se siamo uniti e giochiamo insieme possiamo fare grandi cose. Inter? Con tutto il rispetto noi pensiamo solo a noi stessi una gara alla volta. Loro fanno la corsa con loro stessi, quando li incontreremo alla penutlima vedremo dove saremo. Non dobbiamo farci condizionare, è l'unica ricetta per far bene fino alla fine.

Critiche? Da parte nostra abbiamo parlato dentro, dopo il Porto ha parlato ai microfoni chi ha giocato bene. Non è il momento di fare chiacchiere, noi abbiamo sempre risposto sul campo e oggi lo ha fatto Cristiano in primis. Poi gli altri perchè abbiamo fatto bene, una partita di squadra. Penso che finiremo bene, poi vedremo da qui a maggio dove saremo. Rimonta? Abbiamo una settimana per lavorare e la sosta per recuperare un po' di giocatori, soprattutto i sudamericani che non andranno in Nazionale. Cerchiamo di prendere quanto di positivo dall'uscita dalla Champions, per migliorare così nelle nostre prestazioni".