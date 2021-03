Cagliari-Juventus, Top e Flop: risveglio Ronaldo, male Morata

Il Top e il Flop della gara

TOP - RONALDO - Il Top di questa partita è sicuramente Cristiano Ronaldo. Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Porto, il portoghese oggi ha risposto con una clamorosa tripletta in un tempo. La prima rete la segna di testa sugli sviluppi di un corner battuto bene da Cuadrado, la seconda su rigore e la terza è un bel tiro a giro dopo un doppio passo terminato in rete sul secondo palo. CR7 ha inoltre rischiato l'espulsione per un brutto intervento su Cragno.