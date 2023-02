Chiellini: “E’ dura stare lontano della squadra, situazione dolorosa”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione complicata di Madama, parlando anche dei LAFC.

redazionejuvenews

Giorgio Chiellini, difensore dei LAFC ed ex Juventus, ha detto la sua a The Athletic, parlando anche della complicata vicenda che sta vivendo la Vecchia Signora. Ecco le sue parole sull'inchiesta delle plusvalenze e sulla penalizzazione per i bianconeri, anche se mancano ancora diversi gradi di giudizio per decretano la definitiva pena o assoluzione: "Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus. È difficile non essere a Torino, e non è facile per tutti quelli che amano il club.

Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo devono ragionare partita per partita, vedremo a fine stagione. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in tribunale, non lo sappiamo: potrebbero esserci notizie buone o cattive. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra.

Prossima stagione in MLS? Mi sento in buone condizioni e non vedo l'ora di iniziare in un ambiente fantastico al Rose Bowl. Ho buone sensazioni per la prossima stagione, sapendo che non sarà facile. La squadra e il club sono competitivi; vogliamo difendere il titolo di campioni. Combatteremo... fino alla fine".