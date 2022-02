Lesione al polpaccio sinistro: Chiellini salta il derby e la Champions

Il difensore e capitano della Juventus è uscito anzitempo nella partita contro il Verona e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un problema al polpaccio

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato, vincendo la prima partita dopo la sosta: i bianconeri si sono imposti per 2-0 nella partita giocata domenica sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Verona, grazie alle reti messe a segno dai due nuovi arrivati, Dušan Vlahovic e Denis Zakaria, entrambi in rete al loro esordio. Una vittoria importante, che ha catapultato la Juventus al quartoposto, con due punti di vantaggio sull'Atalanta, che ha però una partita in meno: domenica sera le due squadre sia sfideranno al Gewiss Stadium, in una partita che potrebbe dire molto dello sviluppo della classifica.

Non sono però arrivate solo note positive dalla sfida contro il Verona di Tudor: il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha lasciato anzitempo il campo per un problema al solito polpaccio, e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato la necessità per il difensore di uno stop di almeno ventigiorni. Il numero 3 ha svolto gli esami strumentali al J Medical questa mattina, e questi hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Chiellini salterà quindi le partite contro il Sassuolo, in programma giovedì, e quella contro l'Atalanta in programma sabato. Oltre a queste il capitano non ce la farà nemmeno per il derby contro il Torino, ma soprattutto per la partita di andata degli ottavi di Champions League in programma contro il Villareal.

La sensazione è che non si voglia forzare un muscolo che sta facendo, ed ha fatto negli ultimi anni, soffrire il capitano della Juventus, il cui rientro è fissato per il mese di marzo, quando inizierà l'ultima e decisiva parte della stagione. Chiellini ci sarà per il ritorno contro il Villareal in Champions League, e poi nelle partite della Nazionale per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale.

Questo il comunicato della Juventus.

"Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra". (Juventus.com)