Chelsea-Juventus Women: le statistiche del match

Le bianconere in campo in Champions League sperano ancora nella qualificazione ai quarti di finale della competizioni per i quali serve una vittoria

redazionejuvenews

La JuventusWomen è attesa questa sera dalla penultima giornata della fase a gironi della Women's Champions League, con le bianconere che stanno rincorrendo la qualificazione alla fase successiva, e ai quarti di finale della competizione. Con una partita ancora da giocare dopo questa sera, le ragazze di Joe Montemurro si trovano seconde in classifica nel gruppo a tre punti dal Chelsea capolista e con due punti di vantaggio sul Wolfsburg. Sarà importante quindi non perdere questa sera proprio in casa delle Blues, per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata, quando le ragazze saranno impegnate in casa contro il Servette, in una partita abbordabile che potrebbe regalare la qualificazione alle ragazze.

Questa sera le calciatrici bianconere cercheranno di fare risultato in casa delle vice campionesse d'Europa, che all'andata si sono imposte allo Stadium per 2-1, e per l'occasione il sito della squadra torinese ha pubblicato delle statistiche relative alla partita.

"ON THE ROAD - Le Juventus Women hanno vinto tutte le sfide giocate in trasferta in questa edizione della UEFA Women's Champions League. Quella in casa del Vllaznia prima e poi quelle contro Servette e Wolfsburg.

PRECISIONE - Entrambe le squadre fanno affidamento sulla qualità nel palleggio e hanno percentuali molto alte nella precisione dei passaggi: 79% per la Juve, 84.7% per il Chelsea.

A PROTEZIONE DELLA PORTA - Entrambe le squadre hanno subito quattro gol nella fase a gironi di UWCL. Peyraud-Magnin si è resa protagonista di 13 parate, l'estremo difensore delle inglesi sette.

BOA - Lisa Boattin è l'unica giocatrice ad aver giocato tutti i minuti con la maglia della Juventus in questa fase a gironi della UWCL e ha anche preso parte a tutte le gare europee della stagione, qualificazioni comprese.

EFFETTO GIRELLI - Nelle ultime due gare contro il Wolfsburg in UWCL Cristiana Girelli ha segnato due gol (in quella in casa) e causato un autogol (in quella in trasferta). Ha segnato fin qui sei gol nella competizione questa stagione." (Juventus.com)