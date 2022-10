Champions League, la Juve passa agli ottavi se… : tutte le combinazioni

Due sconfitte e una vittoria, questo è il bilancio della Juve in Champions League dopo tre giornate. I bianconeri hanno affrontato tutti gli avversari del proprio girone e la situazione è già abbastanza grave. Come se non bastasse, ieri il Benfica è riuscito a pareggiare contro il PSG, facendo diminuire ancora di più le possibilità bianconere. La classifica ora recita: PSG 7 punti, Benfica 7 punti, Juventus 3 punti, Maccabi Haifa 0 punti.