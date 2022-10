Il Benfica batte il Porto di corto muso. Schimdt: “Ora testa alla Juve”

Vittoria di corto muso per il Benfica, che batte il porto e si porta a +6 in campionato. Ora i portoghesi aspettano la Juve in Champions

redazionejuvenews

Dopo la bella vittoria per 4-0 contro l'Empoli, per la Juve è già il momento di pensare alla prossima partita. Martedì i bianconeri affronteranno il Benfica in Champions League, una sfida fondamentale per la stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Ci sarà un solo risultato possibile per poter continuare a sperare nel passaggio del turno: vincere. Ci riusciranno?

All'andata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri persero 1-2. Fuori casa sarà ancora più difficile, anche perchè il Benfica è reduce da una grande vittoria. Venerdì infatti la squadra di Schimdtha battuto 0-1 il Porto, andando quindi a +6 dalla seconda in classifica. Una vittoria di corto muso, di quelle che piacciono a Massimiliano Allegri.

Al termine della partita l'allenatore della squadra portoghese ha detto: "Era chiaro che se avessimo vinto avremmo avuto sei punti di vantaggio. Quello era il nostro obiettivo, vincere. Abbiamo sei punti di vantaggio, non è decisivo, siamo alla decima giornata, ma vincere fuori casa contro la seconda classificata è una chiara affermazione della nostra forza. Dobbiamo migliorare, evolverci e oggi è stata una partita importante per questo. Per noi è stato un buon test, ma ora dobbiamo pensare alla Juventus. In campionato penseremo partita dopo partita, con l'obiettivo di prendere ogni punto".