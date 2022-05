Ceferin: “Bisogna che i pesciolini continuino a giocare contro i giganti”

Il numero uno della UEFA è tornato a parlare della Superlega e delle squadre dissidenti, con Juventus, Barcellona e Real Madrid che continuano la loro battaglia

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato dal palco del Congresso Ordinario UEFA attaccando la Superlega, insieme a Juventus, Barcellona e Real Madrid: "Quando il calcio mostra che è possibile un mondo diverso, un mondo di resilienza e speranza, in cui non tutto è dettato da potere, profitto e cinismo, la società nel suo insieme è la vincitrice. La UEFA lavora di pari passo con l'Eca e si impegna con i club in una nuova joint venture e definisce una visione pacifica del calcio per club per il decennio a venire. Il calcio europeo ha ancora molti problemi da risolvere per fare del nostro sport un modello e una fonte di ispirazione maggiore di quanto non lo sia oggi".