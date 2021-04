Ceferin: “Situazione complicata per la Superlega, non per la UEFA”

Le dichiarazioni del presidente dell'UEFA

redazionejuvenews

Continua a tenere banco il tema Superlega in seguito alle parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha dichiarato che il progetto non è ancora naufragato del tutto. Juventus, Barcellona e Milan, oltre ai blancos ovviamente, sarebbero infatti ancora parte integrante di questa nuova competizione. La risposta dell'UEFA, nella persona del presidente Ceferin, non si è fatta attendere. Il numero uno dell'UEFA, ai microfoni del programma televisivo sloveno "24 ur", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Ero in Svizzera e stavo guidando. A un certo punto ho ricevuto una chiamata dall’ultimo dei 12 club fondatori. Mi hanno detto ‘Dobbiamo firmare entro domani mattina, altrimenti non ne faremo parte’. Ho risposto ‘Ok, da domani iniziamo una guerra. Se sarà così, domani sarai tra i miei nemici’. Loro invece avrebbero voluto restare miei amici ma facendo parte della Superlega, così ho fatto capire che non poteva esistere una cosa simile. È una cosa interessante: si tratta di calcio europeo ma hanno pubblicato nel cuore della notte. Ovviamente per il mercato americano, è stato uno dei motivi che ha fatto arrabbiare alcuni tifosi.

Oggi un club mi ha mandato il programma delle gare della Superlega: era molto divertente, perché giocano solo Real e Juventus ogni giorno. Vedremo cosa succederà la prossima settimana. A 24 ore dal congresso sono successe tante cose, ma mi aspetto altre novità entro venerdì. Credo che chi afferma di essere completamente calmo in questa situazione, non dice la verità. La situazione è molto complicata per loro e non per la UEFA, che ha dalla sua parte 235 su 247 club. Anzi, 244. Sono tutti con noi. Ieri ho ricevuto sms di sostegno da praticamente tutti i club in Europa. Quindi ora ci aspettiamo che tutti si rendano conto del loro errore e ne subiscano le conseguenze. Ne parleremo la prossima settimana".