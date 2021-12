Ceferin: “Situazione peggiore lo scorso anno, tutto andrà avanti con il pubblico”

Il numero uno della UEFA ha parlato del calcio e degli effetti della pandemia sul pallone, concentrandosi sul nuovo scenario che la nuova variante sta portando in Europa

Parole di fiducia quindi, con il numero uno del calcio europeo che non vuole un altro stop per le competizioni, dato soprattutto il fitto calendario del prossimo anno, che vedrà il Mondiale in Qatar andare in scena a dicembre, durante quella che doveva essere la pausa dei campionati. Ceferin ha fatto anche un bilancio dell'anno che sta per finire.

"Ripensando a un anno indimenticabile per la Uefa e la comunità del calcio europeo, è difficile individuare il nostro più grande traguardo. La lista dei 'vincitori' e' semplicemente troppo lunga. I capitani di club e nazionali hanno alzato trofei Uefa in non meno di sette competizioni: Euro 2020, Nations League, Champions League maschile e femminile, Europa League, Campionato Europeo Under 21 e Futsal Champions League. I nuovi cicli delle competizioni per club hanno creato una situazione vantaggiosa sia per il calcio femminile che per quello maschile. I cambiamenti radicali al format della Women's Champions League ne hanno aumentato notevolmente l'equilibrio competitivo, l'esposizione e il prestigio, mentre la nuova Europa Conference League ha reso le nostre competizioni maschili più inclusive, con diversi club impegnati per loro prima volta sul palcoscenico europeo. Anche il calcio stesso si e' preso le sue vittorie durante la pandemia: in primo luogo, grazie all'organizzazione di tantissime partite per tutto l'anno nonostante le regole sanitarie cambiassero di continuo; in secondo luogo, dimostrando che i tifosi potevano tornare tranquillamente negli stadi".