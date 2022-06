Ceccarini: “La Juventus è tornata a sondare il terreno per Zaniolo”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Zaniolo, attaccante della Roma.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Si muove molto anche la Juventus, che è tornata a sondare il terreno per Zaniolo. La Roma parte da una richiesta di 50 milioni di euro. Difficile che su queste basi si possa mettere in piedi una trattativa. La pedina giusta per far vacillare il club giallorosso potrebbe essere McKennie. Il suo inserimento nell’affare consentirebbe al club bianconero di limitare l’esborso economico. Siamo ancora in una fase embrionale ma è un’ipotesi da seguire con attenzione. Intanto sta diventando sempre più concreto l’’interesse del Chelsea per De Ligt. Per convincere la Juventus a trattare servono almeno 70 milioni di euro".

Su Roma e Lazio: "La Roma continua a lavorare forte per Frattesi. Tiago Pinto nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente Riso. La volontà di fare l’operazione ma il problema è la valutazione. Il Sassuolo chiede molto. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni per portare avanti l’operazione. Anche la Lazio sta cercando di stringere i tempi soprattutto sul portiere. La scelta è stata fatta, l’obiettivo è Carnesecchi e il club biancoceleste sta trattando senza sosta con l’Atalanta per trovare un accordo. Sul fronte della difesa continuano i contatti per Casale del Verona. Su di lui è piombato forte anche il Monza, che ha pronta un’offerta di 8 milioni più bonus. Per quanto riguarda invece Luis Alberto, il Siviglia fa sul serio ma al momento non c’è accordo sulla valutazione. Il club spagnolo è ben lontano dalla richiesta della Lazio di 30 milioni di euro".

Sul Milan: "Botman ha scelto il Newcastle e il Milan perde così il suo principale obiettivo per rafforzare la difesa. Il centrale olandese ha provato ad aspettare fino all’ultimo i rossoneri ma poi ha deciso di accettare la corte del club inglese. Maldini e Massara adesso dovranno trovare un’alternativa e regalare a Pioli un giocatore in grado di rendere ancora più competitivo il reparto. E cosi ecco che i rossoneri sono tornati a pensare a Bremer, che però è in parola da tempo con l’Inter".