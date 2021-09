Cassano: “Allegri si è preso una grande responsabilità, alla Juve non ci sono campioni”

Critiche dell'ex giocatore contro i bianconeri

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato nel corso della BoboTV in onda su Twitch, del momento della Juventus e di Massimiliano Allegri: "Con il Napoli non c’è stata partita, neanche sull’1-0 iniziale per la Juventus. Pensavo che ci potesse essere una reazione dei bianconeri, invece niente. Il Napoli ha dominato con intensità, qualità, idee. Spalletti mi piace da impazzire e il Napoli mi fa paura in positivo. Lo dissi prima del campionato ‘Allegri avrà tanti problemi’. E adesso ha 30 gol in meno senza Cristiano Ronaldo. È una Juve senza capo né coda. Adesso non ha più campioni. L’unico rimasto è Chiellini e non ne vedo altri. Max si è preso una grande responsabilità ma è una situazione molto complicata. Se domenica la Juve perde contro il Milan è fuori dai giochi per lo scudetto".