Caso Suarez: sospeso il procedimento ai danni di Paratici

Chiesti dal pm di Perugia quattro rinvii a giudizio

Il Caso Suarez si arricchisce di un altro colpo di scena. La procura di Perugia ha richiesto quattro rinvii a giudizio per il caso legato all’esame 'farsa' del calciatore: il provvedimento è scattato nei confronti dell’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, dell’allora direttore generale Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e dell’avvocato della Juve Maria Cesarina Turco. L’inizio dell'udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo, con falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati contestati a vario titolo.