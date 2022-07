Casini: “Con queste temperature difficile giocare il 13 agosto”

"Nonostante non abbia ancora assistito a un match di Serie A alla Dacia Arena di Udine, ritengo che l’intera struttura sia molto bella e tra le migliori che abbia sin qui visitato, coniugando in un unico spazio impianto di gioco, uffici e training centre. L’Udinese è un gioiello, non soltanto della Serie A, ma del calcio italiano; non sono numerose le proprietà così longeve e anche per questo riveste un ruolo molto importante. Nel panorama nazionale vige una tradizione municipale e di proprietà pubblica delle infrastrutture, che sommate alle difficoltà burocratico-amministrative rendono non semplice l’intervento. Occorre migliorare questi aspetti, ma assieme a Juventus, Sassuolo ed Atalanta, l’esperienza dell’Udinese rientra fra quelle di successo".