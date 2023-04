Carta Covisoc, il CdS dà ragione alla Juve: respinto il ricorso della FIGC

Nuovo atto nella storia della famosa "Carta Covisoc". Dopo che i giudici del TAR avevano imposto ai pm di Torino di consegnare tutti i documenti ai legali della Juve, il presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato. Dopo settimane di attesa, ora è arrivata la risposta: niente da fare, ricorso improcedibile. I procuratori torinesi dovranno quindi consegnare ai legali bianconeri e a quelli di Fabio Paratici i documenti della "Carta Covisoc", che potrebbero rivelarsi decisivi. Al netto della loro reale utilità, però, questa è sicuramente una vittoria importantissima per i bianconeri, con i tifosi che continuano a sperare nella riconsegna dei punti persi. In attesa di aggiornamenti, ecco la formazione da urlo che la Juventus vorrebbe costruire per il prossimo anno <<<