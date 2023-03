Juve, l’esperto: “Questo il contenuto delle carte segrete della Covisoc”

Alessandro F. Giudice, analista del CorriereDelloSport ha messo in luce quali sono gli aspetti contenuti nelle carte segrete della Covisoc

La Juventus di Max Allegri è concentrata con la testa sul campo, dove tra poco scenderà per la sfida degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. I bianconeri partono dal vantaggio dell'andata per 1-0 e proveranno ad archiviare la qualificazione allo Stade Europa-Park di Friburgo per proseguire nella competizione.