Capello: “Juve in crescita, contro l’inter può fare bene”

La Juventus ha chiuso ieri sera la sua avventura in ChampionsLeague, perdendo la quinta partita su sei nel girone per 1-2 contro il PSG, qualificandosi però per l'Europa League, che da gennaio la vedrà impegnata di giovedì. Una partita, quella di ieri sera, che ha dato buone indicazioni a Massimiliano Allegri circa la crescita della squadra, soprattutto per quanto riguarda la personalità, mostrata ieri sera in ampi tratti della partita. Al termine della sfida, finita con la sconfitta della Vecchia Signora, l'ex giocatore ed allenatore Fabio Capello ha commentato la prestazione dei bianconeri.