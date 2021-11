Capello: “Juventus nettamente inferiore al Chelsea”

L'ex allenatore ha commentato la prestazione della Juventus di ieri sera, con i bianconeri sconfitti per 4-0

La Juventus è uscita sconfitta ieri sera dalla trasferta di Stamford Bridge contro il Chelsea, con i Blues di Tuchel che si sono imposti per 4-0 contro la squadra di Allegri, reclamando il primo posto del girone. Ora la Juventus è attesa dalla partita con il Malmo a dicembre, ultima prima della fine della fase a gironi, che probabilmente i bianconeri concluderanno al secondo posto. Ora la testa è al campionato, con la squadra che deve mettersi alle spalle questa brutta sconfitta per guardare alla partita contro l'Atalanta, importante scontro diretto per la classifica e per il futuro dei bianconeri.

Al termine della partita di ieri sera, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato della Juventus e della sua partita, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il Liverpool di Klopp gioca aggressivo e in verticale. Il Chelsea di Tuchel stasera ha dato una lezione di calcio, pochissimi i palloni giocati all’indietro, con i giocatori che al contrario erano sempre propositivi, sempre in avanti, senza nessuna costruzione da dietro, niente passaggi al portiere. Sono ritmi cui il campionato italiano non è più abituato. C’è grande differenza di velocità e di qualità rispetto al nostro campionato. C’è un’altra pressione. Poi qui ci sono i tackle, si entra duro, non si fischiano falli che qui sarebbero fischiati. In Italia si gioca troppo col portiere. Questi sono due allenatori tedeschi, forse dobbiamo aggiornarci. Diceva un allenatore: come ci si allena, si gioca. Quando c'è grande intensità e agonismo e non vieni fermato per una spintarella diventa difficile, perché ci si allena sui ritmi troppo blandi e alla fine si fanno queste figure in Europa".