Del Piero: “Per la Juve si tratta di un grande passo indietro”

L'ex Capitano della Juve ha analizzato la sconfitta contro il Chelsea

La Juve viene travolta dal Chelsea e fallisce cosi il matchball per ottenere il primato nel girone che, adesso si deciderà nell'ultima giornata contro il Malmo. Quella vista ieri è stata una squadra che ha retto in campo per i primi 45 minuti, lasciandosi totalmente andare nella ripresa, quando i Bluesa hanno rifilato 3 gol nel giro di pochi minuti alla Vecchia Signora.

"La serata non è andata bene, è un passo indietro importante e una batosta forte. Allegri si aspettava alcune risposte, non solo per la classifica, ma c'è ben poco da salvare in una serata come quella di stasera. Sarà una brutta batosta per tutto l'ambiente. Nella velocità della palla, nei contrasti, nell'aggressività e nel tentare qualcosa di diverso non c'è stata partita. La Juve non ha mai tirato in porta e il Chelsea ha fatto quello che ha voluto dall'inizio alla fine, sia dal punto di vista fisico che tecnico".