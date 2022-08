Capello: “Inter avanti, Roma all’altezza di Juve e Milan”

Di questo ha parlato uno che conosce bene la Capitale, ovvero Fabio Capello. L'allenatore che vinse l'ultimo Scudetto dei giallorossi nel 2001 è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della prossima corsa al titolo: "La Roma non si può più nascondere. Per il momento solo l'Inter è un passo avanti alle altre - sempre che non cedano Skriniar e Dumfries - ma per il resto i giallorossi sono all'altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del Milan".