Cannavaro: “Juve, tieni CR7. Chiesa deve diventare continuo, Bonucci e Chiellini non sono eterni…”

Cannavaro ha parlato

redazionejuvenews

Fabio Cannavaro, ex giocatore della Juventus, ha parlato di Juventus e dell'europeo appena passato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: "Ho fatto un gran tifo e sono felice che sia stato Chiellini ad alzare una nuova Coppa dopo di me perché nel 2006, a Berlino, Giorgio era in tribuna ad assistere alla nostra finale. E poi con lui ho anche giocato e lo stimo molto. Giorgio ha disputato un Europeo super. Il fuoriclasse di questa Italia, però, è un altro: Gigio Donnarumma. Mi meraviglio che, prima di Euro2020, c’era anche chi lo considerava un portiere bravo, ma normale. Non c’è nulla di normale, in Gigio. A partire da una tranquillità unica se pensiamo che ha appena 22 anni".

"Ronaldo? Quanti gol ha segnato l'anno scorso? Mi sembra 36... Non scherziamo! I numeri sono numeri e non si discutono, Ronaldo non si sostituisce, meglio tenerselo stretto. Vale e pesa come due giocatori. Rinnovo Chiellini? Dopo che ho visto il Real lasciar andare via Ramos a zero non mi sorprendo più di nulla. Nel calcio non ho mai creduto nelle società e nel per sempre. I club ti stendono il tappeto rosso finché servi ma poi ci mettono un attimo a dimenticare il passato e salutarti".

"Chiesa? Ecco, Enrico era forte ma un po' fifone a volte: soprattutto quando subiva un colpo. Federico mi sembra più duro, deve soltanto diventare più continuo: a volte non lo vedi per alcuni minuti, però lo senti. Bonucci e Chiello? Bravissimi. Ma Chiellini ha 36 anni e Bonucci 34, non sono eterni. Vale per l'Italia e per la Juventus. Un Europeo è un torneo breve, mentre una stagione è lunga e intensa. Se la Juve gestirà bene Chiellini e Bonucci risparmiando loro diverse partite saranno ancora un valore aggiunto. Altrimenti rischi maggiori".