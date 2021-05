Cancelo: “Devo tutto ad Allegri. Ronaldo un patrimonio”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus

"È un traguardo che mi riempie d’orgoglio: vivere l’atto conclusivo di una manifestazione di questo valore, di fronte alla mia gente e alla mia famiglia, ma a questo punto non basta scendere in campo: bisogna pure vincere. Con il Chelsea sarà una splendida sfida, contro un avversario affrontato tre volte negli ultimi cinque mesi e con il quale a Londra disputammo una delle migliori partite della stagione. Poi sono arrivate le due sconfitte, in FA Cup e nel ritorno di campionato, ma ogni volta si apre e si chiude un capitolo. Ora avanti con il prossimo".

Che cosa significa avere un allenatore come Pep Guardiola, un’eccellenza capace di creare ottime orchestre e di vincere in modo quasi seriale?

"Guardiola è un perfezionista, sofisticato nella cura dei dettagli. E’ una fonte continua di informazioni per i giocatori. Lavorare con lui significa migliorare giorno dopo giorno. E’ uno stimolo continuo, ha energie inesauribili e devi dare sempre il massimo per reggere il suo ritmo, ma i risultati premiano gli sforzi di ciascuno di noi".

"Il vostro Paese mi ha segnato in modo positivo. E’ stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese".