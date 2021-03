Camoranesi ospite della seconda puntata di “Talk to”

Il calciatore parlerà dopo il suo ex compagno di squadra David Trezeguet

redazionejuvenews

La Juventus non può più permettersi passi falsi in campionato, con il distacco dall'Inter di dieci punti che per essere ricucito dovrà vedere i bianconeri inanellare una lunga serie di vittorie. Nonostante la partita in meno gli uomini di Andrea Pirlo non possono concedersi più distrazioni, a partire dalla partita di domenica contro il Benevento.

Di rimonte e gol decisivi, dopo l'ex attaccate francese David Trezeguet, parler al nuovo format di Juventus TV "Talk to", un altro grande giocatore della storia bianconera, Mauro Geman Camoranesi. Nella prima puntata l'ex attaccante della Juventus ha risposto alle domande dei members, che hanno spaziato tra le più varie questioni, relative alla carriera del numero 17. Ad annunciarlo è stata la stessa società, attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet.

"Dopo il grandissimo successo riscontrato con la prima puntata con ospite David Trezeguet, arriva il secondo appuntamento di “Talk to”, il format creato su misura per gli Juventus J1897 Member.

Venerdì 12 marzo, alle ore 15.00, la leggenda bianconera Mauro Camoranesi si collegherà in diretta in video conferenza e risponderà alle numerose richieste che i nostri Juventus J1897 Member avranno pensato per lui.

Entrando più nel dettaglio, i Member selezionati tra quelli che si candideranno sul portale “eventi Membership” potranno chiedere in prima persona le proprie curiosità. Le domande che verranno poste a Mauro, infatti, saranno proprio quelle pensate e scritte dai nostri Juventus J1897 Member.

L’evento sarà virtuale, ma l’esperienza sarà ugualmente unica e per partecipare a questa bellissima iniziativa bisognerà semplicemente inviare la propria candidatura, unitamente alla domanda da porre a Camoranesi, entro le ore 20.00 di lunedì 8 marzo.

Per potersi candidare all’evento sarà, quindi, necessario soddisfare soltanto un requisito: essere Juventus J1897 Member.

Qualora non lo foste ancora, potrete diventarlo con grande facilità.

Che cosa aspettate? Un’esperienza indimenticabile, tutta a tinte bianconere, è a portata di click, non fatevela scappare!" (Juventus.com)

