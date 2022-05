Juve, cambia il numero di Vlahovic? L’indizio sui social

Il centravanti serbo ha tolto ogni riferimento al numero 7 dal suo profilo Instagram. Il 9 in arrivo? E il futuro di Morata è in bilico...

La stagione appena conclusa per la Juventus non è stata di certo positiva, chiusa senza trofei e con l'unica soddisfazione di aver centrato la Champions League . Nella prossima stagione quindi nel club cambierà tanto. Tra i vari cambiamenti, ci potrebbe essere un numero nuovo per Dusan Vlahovic . Il centravanti serbo, fino a gennaio, alla Fiorentina aveva il numero 9 . A gennaio, quando è arrivato alla Juve, aveva trovato occupato quel numero, sulle spalle di Alvaro Morata , decidendo di prendere la 7 , lasciata libera dall'addio di Cristiano Ronaldo . La scelta era stata spiegata così: "La 7 non rappresenta niente: qui tutti i numeri sono importantissimi, dall'1 al 100, e io l'ho scelto perché è il più vicino al 9 ". In poco tempo così è diventato DV7 .

Del resto già a gennaio lo spagnolo era stato sul punto di lasciare Torino. Poi però Allegri si era imposto per ottenere la sua permanenza. Ora però, questo piccolo grande indizio potrebbe poter certificare l'addio. Le difficoltà per la sua permanenza ormai sono pubbliche. La Juve non ha intenzione di pagare all'Atletico Madrid i 35 milioni del riscatto che era stato fissato in precedenza. Il club bianconero potrebbe arrivare al massimo a 20. Lo spagnolo insomma si allontana sempre di più da Torino. E la sua maglia numero 9 ora sta per andare a quello che in rosa meglio incarna le caratteristiche del bomber. Intanto Dusan si è portato avanti: sta per diventare DV9.