Juventus, per il calciomercato in arrivo un tesoretto dai prestiti

La Juventus, tra poche settimane, incasserà una cifra molto rilevante dai riscatti dei calciatori mandati in prestito.

redazionejuvenews

La Juventusnecessita di alcuni acquisti per la prossima stagione. La spesa sarà importante, a giudicare dai nomi che potrebbero arrivare a Torino nelle prossime settimane. Già per Pogbae Di Maria, la Vecchia Signora, spenderebbe ben 15 milioni di euro di ingaggio netti, quindi quasi 30 lordi. Ma, al club piemontese servono diversi innesti, anche in difesa e in attacco, motivo per cui sarà importante attingere dai fondi che arriveranno dai prestiti, oltre che ovviamente dalle cessioni che ci saranno più in avanti.

Partendo dalle notizie sicure, certamente Dejan Kulusevski verrà riscattato dal Tottenham, dopo l'avventura semestrale molto convincete dello svedese, che in Inghilterra, sotto la guida di Antonio Conte, ha trovato la sua dimensione. Anche Merih Demiral, nonostante alcune voci contrastanti degli scorsi giorni, dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta, anche perché, il turco, nella stagione negativa della Dea, è stato uno dei più positivi, soprattutto nella prima parte dell'anno. Per Rolando Mandragora la situazione è più intricata, ma la sensazione è che alla fine il riscatto da parte del Torino arrivi, visto che l'ex Udinese è un punto fermo dei granata e ci si dovrà soltanto sedere ad un tavolo per limare i dettagli economici, vero freno dell'operazione.

Passando alle note meno liete, Aaron Ramsey farà ritorno in Italia dopo l'avventura tutt'altro che esaltante in Scozia con i Rangers Glasgow, che potrebbero anche richiedere un nuovo prestito secondo il contratto, ma al momento è un'opzione remota. Anche Marko Pjaca tornerà dal prestito dal Torino, infatti il club piemontese non eserciterà il riscatto per il croato. Stesso destino anche per Ihattaren e Frabotta, che saranno nella rosa della Juventus, ma solo di passaggio, prima di ripartire nuovamente in prestito. La Vecchia Signora quindi incasserà in totale da Demiral, Kulusevski e Mandragora, ben 80 milioni, cifra importante da reinvestire nel prossimo calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa.