Cambiaso: “A Bologna per migliorare. Molto felice del passaggio alla Juve”

Oggi è stato il giorno della presentazione di Andrea Cambiaso al Bologna , squadra alla quale la Juventus lo ha girato in prestito dopo averlo acquistato dal Genoa . Sul club bianconero si è espresso così: " Sono stato molto felice del trasferimento alla Juve . L’operazione è stata facile con il Bologna, c’era un interesse già da prima, Bologna è una grande piazza e voglio affermarmi anche qua ". Su Allegri : " L’idea del mister e della società era quella di mandarmi in prestito , quindi è stata una chiacchierata veloce".

La propensione offensiva: " Mi piace più attaccare che difendere ma in Italia la difesa è fondamentale, so anche che i miei gol possono essere fondamentali pe aiutare la squadra".

Sulla retrocessione col Genoa: "A Genova difficile dire cosa non sia andato, il cambio di tre allenatori in un anno ci fa capire che qualcosa non è andato. Da tifoso del Genoa è stata un’annata difficile. L’estate l’ho vissuta in modo tranquillo, sono contento di essere qua ora".