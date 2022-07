Boniek: “Per me Zaniolo è un numero nove, anche meglio di Vlahovic”

Zbigniew Boniek, vicepresidente della Uefa, è intervenuto ai microfoni de il Diabolico e il Divino, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Alcuni tweet dell'ex bianconero su un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia avevano fatto il giro del web: "Ma su Twitter chiunque può scrivere di tutto, io ho scritto una mia sensazione, non è l’Ansa. La mia sensazione era anche quella che Dybala andasse alla Roma, Lewandowski mi sembrava ovvio già da qualche settimana. Io comunque sono curioso di vedere dove andrà Ronaldo, per me non resterà a Manchester, non è partito per l’America, vorrebbe cambiare aria. In Italia non so se c’è qualcuno che potrebbe prenderlo, però diciamo che non è che non dorma per questo".