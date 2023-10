Calciomercato Juventus | Scoppia il terremoto: Pogba, Vlahovic e Chiesa!

In casa Juventus si pensa al campionato, ma anche al futuro. Il pareggio con l'Atalanta serve a poco e questo lo sanno bene anche alla Continassa dove da giorni si ragiona anche rispetto a quello che potrebbe avvenire da qui alle prossime settimane. Il calciomercato ha chiuso i battenti ad agosto ma Giuntoli sa bene che per pianificare al meglio i prossimi anni bisognerà agire già in maniera decisa per quel che riguarda la sessione invernale. Da qui, l'idea di realizzare oggi una raffica con tutte le ultime notizie che stanno circolando e che raccontano molto bene come in casa bianconera possa scoppiare un vero e proprio terremoto. Senza perdere tempo, dunque, iniziamo subito con la prima notizia per poi scorrerle via via tutte quante <<<