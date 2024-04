Calamai: “Uno tra Allegri e Vlahovic andrà via dalla Juventus”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sui bianconeri: "Vlahovic? Gli do un 5, ma allo stesso tempo voglio soffermarmi su quanto accaduto, perchè a me ha dato l'impressione che tra lui ed Allegri non ci sia gran feeling. Probabile che ci sia stima reciproca, ma il feeling è un'altra cosa. La Juventus ha comunque un obiettivo superiore quest'anno e proprio in nome di questo credo che i due possano trovare un accordo per provare a raggiungerlo e permettere alla Juventus di provare ad alzare un trofeo dopo tre anni, poi le strade si separeranno".