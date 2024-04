Calamai: “Forse Vlahovic non è un fenomeno, ma solo un ottima punta”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "La Juve, invece, è attesa a una rivoluzione più profonda. Stavolta non voglio parlare di Allegri ma di Vlahovic. Sono un vecchio ammiratore di Dusan. Lo considero un bomber speciale. Ma l’ultimo Vlahovic mi lascia perplesso. Non riesce a salire l’ultimo gradino. Il dubbio che non sia un fenomeno ma solo un ottimo centravanti è sempre più forte. Il direttore Giuntoli è atteso a scelte complicate. Deve sacrificare una stella per ricostruire la squadra. Due mesi fa pensavo che non si potesse immaginare una Juve nel futuro senza Vlahovic. Ora non lo so. Se arrivasse un’offerta da 70-80 milioni per Dusan fossi Giuntoli ci penserei bene".