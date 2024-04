Inter, Marotta sullo scudetto: “Juve avversario più ostico”

Intervenuto ai canali dell'Inter l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha detto: "Il compito nostro era quello di supportare i ragazzi e non far mancare loro nulla. Mettendo in evidenza le loro capacità e i loro valori. Ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Per questo siamo qui a celebrare qualcosa di storico. Inzaghi ha grandissimo merito di questo traguardo. Leader di questa squadra, con grandi capacità umane e professionali. Il nostro condottiero ha fatto sì attraverso il suo metodo di lavoro di rendere questa Inter vincente. Vittoria in casa con la Juve? Lì abbiamo capito che era l’avversario più ostico e dopo è stata tutta una corsa in discesa anche se piena di curve. Il più era stato fatto".