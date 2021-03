Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali

Le squadre domenica in campo in Sardegna

La Juventus deve rialzarsi subito dopo l'eliminazione dalla Champions League arrivata per mano del Porto. I lusitani hanno buttato fuori dall'Europa i bianconeri dopo il doppio confronto, che ha visto la squadra di Andrea Pirlo uscire sconfitta dal Do Dragao in Portogallo per 2-1, e vincere all'Allianz Stadium per 3-2, venendo eliminata per la regola dei gol in trasferta, in favore del Porto. Per il secondo anno consecutivo la Juventus ha lasciato anzitempo la competizione europea, con lo scorso anno che aveva visto il Lione condannare all'eliminazione la squadra allora allenata da Maurizio Sarri. Anche l’anno prima la squadra allenata da Massimiliano Allegri era stata eliminata ai quarti, per un rapporto della Juve complicatissimo con questa Coppa.