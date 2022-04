Cagliari, ragazzi ucraini del Minaj ospiti stasera e il ricordo di Longobucco

La società rossoblù ha accolto i giovani del club ucraino che stasera vedranno la gara con la Juve. E poi il ricordo del doppio ex scomparso.

redazionejuvenews

La guerra scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto e continua a colpire l'opinione pubblica di tutto il mondo. Ogni giorno arrivano immagini terribili dal conflitto e sono tante le reazioni che ci sono state anche nel mondo dello sport e del cacio in particolare. Dalle sanzioni verso le squadre russe o proprietari russi di squadre di altri paesi, ad esempio il Chelsea, alle iniziative in favore della popolazione ucraina, il mondo del calcio si è mosso molto. Anche il Cagliari ha fatto la sua parte, ospitando alcuni ragazzi del settore giovanile di una squadra del massimo campionato ucraino. I giovani sono arrivati in Italia e stasera assisteranno alla partita contro la Juventus.

Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale del Cagliari: "In occasione dell’ingresso in campo le squadre saranno accolte dai piccoli calciatori dell’FC Minaj, squadra del massimo campionato ucraino. I ragazzi, di età compresa tra i 13 e 14 anni, sono arrivati in città lunedì scorso e potranno presto allenarsi con le giovanili rossoblù. In aeroporto c’erano il Direttore generale Mario Passetti; il Responsabile del Settore giovanile Bernardo Mereu e il coordinatore di U13, U14, U15 e U16 Oscar Erriu. L’iniziativa, nata in accordo con la Federazione calcistica ucraina e sviluppata in collaborazione con la Caritas di Cagliari e Salesiani Don Bosco di Selargius, che hanno offerto ospitalità presso il loro istituto, si inserisce nell’ambito delle iniziative BeAsOne, il manifesto etico del Club. L’obiettivo di questo progetto, sportivo e sociale, è quello di restituire serenità e normalità attraverso il calcio, dando a tutti la possibilità di ricominciare a giocare e divertirsi".

Il club sardo in serata poi ha ricordato anche un doppio ex della sfida, recentemente scomparso. Ecco la nota: "Il Cagliari Calcio ricorda Silvio Longobucco, ex calciatore rossoblù scomparso lo scorso 2 aprile. Ha vestito la maglia del Cagliari per sette stagioni ed è stato tra gli artefici della promozione in Serie A del ‘78/79: ha totalizzato oltre 190 presenze con i quattro mori sul petto. Questa sera, al termine del riscaldamento, Fabiana e Silvia Longobucco, figlie di Silvio, riceveranno al centro del campo un mazzo di fiori da parte dei suoi ex compagni di squadra rossoblù".