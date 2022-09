Buso: “Da Vlahovic mi aspetto almeno 20 gol, bene Miretti”

Renato Buso, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Vlahovic: "Da lui mi aspetto un grandissimo campionato e almeno 20 gol. È straordinario anche come temperamento, è e diventerà uno dei giocatori più importanti in Europa. Milik sarà una spalla, darà il suo contributo. Per quanto riguarda l’assistenza a Vlahovic, nella Juve le occasioni arrivano, ci sono e arriveranno anche con l’innesto di tutti i giocatori infortunati e i nuovi acquisti. Per lui diventerà tutto più facile. Miretti? Sono molto contento che stia giocando molto, è un giocatore molto interessante. Per quanto riguarda gli altri giovani non è facile entrare immediatamente in una squadra così forte. Possono essere dati in prestito in modo da poter essere utili un domani nel ritorno. La Juve ha anche bisogno di campioni, un giovane va bene e può completare la squadra ma se vuoi una Juve competitiva probabilmente non saranno tutti titolari subito. È quindi importante mandarli a giocare altrove".