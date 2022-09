Juve, Paredes fa già parte del gruppo: le prime immagini in bianconero

Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juve: il centrocampista argentino ha subito fatto conoscenza con i nuovi compagni. Le prime immagini in bianconero

redazionejuvenews

Quella contro lo Spezia è stata una vittoria netta, convincente sotto molto punti di vista. I bianconeri hanno ancora molto su cui lavorare ma come specificato da Allegri al termine della partita: "In questa fase della stagione la cosa più importante sono i tre punti". Detto, fatto. Per alzare il livello del gioco sarà però necessario passare per il centrocampo, reparto che da ieri può contare su un nuovo innesto: Leandro Paredes. Il centrocampista argentino dopo mesi e mesi di trattative è finalmente diventato un giocatore bianconero. Visite mediche a Parigi e poi subito in Italia: sugli spalti dell'Allianz Stadium c'era anche lui. Da oggi il centrocampista ex PSG comincerà ad allenarsi con i suoi compagni, anche se le prime immagini dimostrano quanto faccia già parte del gruppo.

Parlando di lui al termine del match, Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Ha qualità, tecnica. Permetterà a Locatelli di essere più libero. Avere due centrocampisti in costruzione di gioco sarà fondamentale. McKennie, Zakaria hanno caratteristiche diverse. Miretti, Locatelli e Paredes possono essere utili in questo". Qualità, tecnica, pulizia di gioco, tutte qualità che in questo momento mancano alla squadra bianconera.

Ora, invece, Allegri potrà contare su un centrocampo ricco di alternative: Locatelli, Paredes, Pogba, Rabiot, McKennie, Zakaria e Miretti. Sette giocatori con caratteristiche diverse tra loro per tre posti da titolare. Una rosa lunga, fondamentale in vista di una stagione che si prospetta ricchissima di impegni. Il mondiale in Qatar in inverno, infatti, ha costretto le altre competizioni ad avvicinare tutti gli impegni: da qui a novembre si giocherà tutta la prima parte della stagione. Partite ogni 3 giorni o quasi. Questo si tradurrà in un turnover totale, con ampio spazio per tutti i giocatori in rosa. Paredes sarà quindi la ciliegina sulla torta per la squadra di Massimiliano Allegri, il giocatore che mancava per completare la squadra. Ora la Juve è pronta.