Buffon rivela: “Sarri? So cosa non ha funzionato alla Juve”

Intervenuto nel corso della BoboTv, l'ex Juve Gianluigi Buffon ha parlato delle critiche mosse al gioco di Allegri: "Non fa catenaccio, ma si affida tanto ai giocatori: sono loro che capiscono come muoversi. Neymar vorrebbe avere un allenatore così. Ora ci sono difficoltà, ma la Juve sta reagendo da Juve: vedo compattezza e unione, al di là che possa piacere o no come gioco. I 15 punti di penalizzazione in classifica e il cambio della dirigenza hanno permesso ai ragazzi di fare gruppo per sfidare l'ingiustizia".