Buffon: “Restare alla Juventus in B scelta che mi rappresentava”

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esperienza in Serie B.

Ho avuto la fortuna e la capacità di avere come priorità l’emozionare e l’emozionarmi. Restare alla Juve in serie B, a 28 anni e da campione del mondo, sembrava da folli, ma era una scelta che mi rappresentava, il riflesso di quello in cui credevo da bimbo. I soldi invece sono sempre stati l’ultima cosa, un non tema".