I convocati di Allegri: tornano Chiesa e Rabiot. Prima volta per Hasa

Con l’assenza di Gatti per squalifica, Allegri ha un dubbio su chi schierare fra Rugani e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny (con l’italiano in vantaggio) e accanto a Bremer e Danilo, ovviamente confermati nello schieramento a 3. A centrocampo, data l’emergenza (anche McKennie è out per squalifica) ci sarà il terzetto composto da Miretti, Locatelli e Rabiot, quest’ultimo completamente recuperato. A destra ci dovrebbe essere Cambiaso, mentre sulla sinistra è favorito Kostic su Iling-Junior. In attacco ci sarà Vlahovic dopo il riposo in settimana, accanto a lui uno tra Milik e il favorito Yildiz. Prima convocazione in Serie A per Luis Hasa, in panchina dopo la chiamata in Coppa Italia.