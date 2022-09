Buffon: “Non tutti possono avere il DNA della Juventus. Su Maignan…”

Gigi Buffon è stato ospite del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento. L'ex portiere della Juventusha parlato del momento dei bianconeri: "Cosa vuoi che dica? Non posso dire nulla perché in questo momento ogni parola rischia di avere una accezione polemica e non mi va. Anche quando c'ero io a volte siamo partiti male, poi siamo arrivati in alto. Questione di DNA della squadra e dei singoli individui. Non tutti possono avere il DNA della Juventus, un club con una idea chiara e un imprinting altrettanto chiaro".