Ballotta: “La Juventus al completo può giocarsi lo Scudetto”

Marco Ballotta, ex portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnwws24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole sulla guida tecnica: "I tifosi giustamente fanno il punto della situazione e vedono Allegri non in grado di poter continuare. Si parla di Conte ma è tutto rinviato al prossimo campionato: è indubbio che Conte non è andato via benissimo, come lo stesso Allegri, ma lui dà garanzie come ha sempre fatto vedere in tutte le squadre che ha allenato. Anche con quelle in difficoltà è sempre riuscito a fare campionati molto importanti. Poi è sempre un ritorno, non dico una minestra riscaldata però quasi. Tanto si guarda sempre e solo ai risultati: Allegri andava bene a inizio stagione e l’anno scorso, ma se non vengono i risultati c’è poco da fare, qualcosa va cambiato".