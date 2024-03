Bucciantini: “La Juventus dovrebbe sempre lottare per lo Scudetto”

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN Cafè: "La Juventus dovrebbe sempre partire lottando per lo scudetto, sapendo che il titolo si possa vincere o no. L'investimento su Giuntoli sarà decisivo per il club. Tridente? Allegri non rifiuta a prescindere un modulo. In molti ricordano quel 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Mandzukic attorno a Higuain. Il tecnico ritiene che questa Juve abbia chance solo se rimane molto abbottonata, attenta e organizzata. Il tutto partendo da una percezione di debolezza del gruppo. Allegri si è fatto l'idea che questa squadra possa andare a dama solo con il coltello tra i denti".