Bucciantini: “La Juventus ha la capacità di adattarsi a ogni tipo di partita”

Ospite a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Inter e Juventus. Nel farlo, il giornalista ha spiegato quali sono le qualità che i bianconeri metteranno in campo per far fronte alla minaccia nerazzurra. Ecco le sue parole: "Spero di vedere tiri in porta, se esplode in campo l'Inter è più forte ma la Juve ha una sua strategia e ha un suo vissuto, sta dentro le partite come nessuna altro quest'anno, è una squadra che vive bene qualsiasi situazione proponga la partita".