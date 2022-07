Bucchioni: “La Juventus come terzino sinistro ha messo nel mirino Raum”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando anche di David Raum.

redazionejuvenews

Enzo Bucchioni, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato del calciomercato delle big di Serie A. Ecco le sue parole sulla Juventus: "La Juve sembra aver individuato il terzino sinistro dei suoi sogni, è un tedesco e si chiama David Raum, 24 anni. Peccato che l’Hoffenheim chieda 20 milioni e Alex Sandro non abbia intenzione di andar via, ma i discorsi sono stati avviati. Sullo sfondo il solito Emerson Palmieri, altra storia infinita, e Udogie che per l’Udinese vale oro. Forse platino. Troppo. Dopo il ko di Pogba è urgente portare a Torino un altro centrocampista e la settimana prossima si dovrebbe chiudere per Paredes. Il giocatore ha detto sì, il Psg vuole venti milioni, ma si tratta su tempi e modi".

Su Ronaldo: "E Mendes, partito l’input, ha messo in moto tutte le sue corazzate. Non si parla infatti soltanto di Napoli, ma anche di Atletico Madrid o di Chelsea, tanto per fare un altro paio di nomi. Il Napoli entra in ballo per diverse ragioni, forse anche per l’amicizia di Mendes con De Laurentiis, ma anche per una convinzione che vi ho già esternato parlando di Dybala e una considerazione calcistica quasi ovvia: un colpo prima o poi lo si dovrà pur fare. Il presidente del Napoli è un uomo di cinema, ai colpi di scena ha abituato, a Napoli ha portato nel tempo grandi giocatori e non solo Higuain".

Sul Milan: "Siamo più o meno alle solite. Il Milan e De Ketelaere è una storia infinita che sembra ormai alla fine. Ieri il ragazzo non s’è allenato, il Bruges l’ha tenuto fuori per chiudere serenamente la trattativa che dovrebbe essere stata sancita con un assegno (metafora) da 35 milioni. I belgi non hanno mollato, il Milan ha capito che questo giocatore non doveva perderlo. Ha fatto bene. Oggi l’annuncio? Probabile. Ma attenti anche a Renato Sanches sempre in stand-by".