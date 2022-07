Bucchioni: “Juve al lavoro su Koulibaly, ma l’incertezza è fortissima”

Su Milenkovic : "In caso di fallimento, Ramadani ha nel suo team un altro profilo che piace, vale da dire Nikola Milenkovic della Fiorentina. Anche qui però ci sono motivi di opportunità, dopo Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, un altro viola in bianconero potrebbe sembrare decisamente troppo. Partita tutta da giocare e la Juve ha fretta. DeLigt vuole andar via e ormai la situazione è chiarissima. Il Chelsea non ha “abboccato” ai cento milioni chiesti dalla Juve, sta riflettendo, ma invece il Bayern di Monaco una cifra del genere potrebbe anche spenderla. O avvicinarsi molto. L’offerta sarebbe settanta, la Juve a novanta potrebbe mollare".

Sul regista: "Ma dopo Di Maria e Pogba continua anche la caccia al regista. E’ evidente come molti giocatori in esubero stiano bloccando gli ingressi e Arthur (non solo) stia condizionando parecchio. Se dovesse uscire in fretta (lo voleva la Roma, ma non ha gran mercato) i bianconeri si butterebbero subito su Paredes già bloccato da tempo. Bloccato anche Zaniolo, ma non si farà alle cifre richieste dalla Roma, vale a dire cinquanta milioni. Cuadrado e non solo potrebbero essere proposte interessanti".