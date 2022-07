Bargiggia: “Koulibaly non vuole trasferirsi alla Juventus, preferisce l’estero”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando di Koulibaly e Zaniolo.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Koulibaly, in pole per sostituire de Ligt: "Ad oggi, ma solo ad oggi perché nel mercato le cose possono evolvere, la situazione Koulibaly è abbastanza ancora chiara: ieri nell’incontro si è parlato poco e nulla di Koulibaly perché Ramadani ha portato alla Juve il messaggio del giocatore. Lui, se cambia squadra, preferirebbe andare all’estero, l’ha promesso al Napoli e ai napoletani e quindi non vuole trasferirsi alla Juve. Non ci sono né proposte di ingaggio al giocatore e nemmeno offerte al Napoli, che oltre tutto è pronto a fare una proposta di rinnovo a Koulibaly. E comunque molto difficilmente De Laurentiis lo venderebbe alla Juve".

Su Zaniolo, altro obiettivo bianconero: "Siamo alle schermaglie, la trattativa sarà lunga. So anche che Allegri non è così entusiasta di Zaniolo, che vorrebbe giocatori più affidabili, come Di Maria. Però è chiaro che la Juve su Zaniolo se può ci va. Nella filosofia della Juve Zaniolo è un investimento importante per la giovane età, perché rappresenterebbe l’ossatura della Nazionale e per un discorso di ringiovanimento e di un ritorno ad italianizzare un po’ la squadra. Su Morata? Credo che lo scenario sia un rinnovo del prestito, che Morata rinnovi il suo contratto con l’Atletico e allunghino il prestito rifissando il prezzo dell’eventuale riscatto. Comunque la volontà è quella di riportarlo in bianconero".

Sulle cessione della Juventus: "In questo momento l’unico bianconero vicino all’addio è de Ligt. Perché gli altri sono tutti sul mercato, Arthur, McKennie, persino Rabiot, anche Kean, però in questo momento non ci sono trattative concrete avviate. Ma siamo ancora in una fase iniziale del mercato. Su Dybala? Non appena l’Inter avrà ceduto Sanchez e fatto altre cessioni, Pinamonti eccetera, secondo me va all’Inter".