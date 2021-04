Bucchioni: “Allegri alla Juve? Lui ha chiesto la testa di Paratici…”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Enzo Bucchioni , noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui il futuro di Pirlo sulla panchina bianconera e lo spettro Allegri. Queste le sue parole: "Fonseca ha dato alla Roma la mentalità Europea. Il futuro del tecnico è comunque segnato anche in caso di vittoria della coppa. L'Ajax giocherà come sempre, lascerà i soliti spazi e la Roma dovrà interpretarla come una partita secca. Guai a pensare al vantaggio. Fonseca ha fatto un grande lavoro sulla mentalità, se la giocherà come sempre e farà valere le sue qualità superiori. Questo Ajax non ha niente a che fare con quell'Ajax che eliminò la Juventus. Cammino europeo può influire sul futuro di Fonseca sulla panchina della Roma? Credo di no. Sarri? Sta aspettando di capire , ha più soluzioni in ballo, soprattutto all'estero come l'Arsenal. E sarebbe intrigato da un ritorno in Premier. A fine aprile capiremo la situazione".

Poi ancora: "Allegri alla Juve? L'ostacolo è la Juventus. Quell'incontro pasquale con la società è emblematico. Lui ha chiesto la testa di Paratici. Allegri alla Roma per il dopo Fonseca forse è troppo? Allegri la prenderebbe comunque, è un gestore di uomini. Credo che vada bene per mille ragioni. Sarri spaventa i presidenti, perché serve essere pronti da subito. Questo ragionamento lo sta facendo la Fiorentina e credo anche la Roma. Club chiedono dimissioni di Dal Pino? E' la solita guerra tra bande. Cambiano i problemi ma l'approccio è sempre lo stesso da anni. Ma perché non si riesce mai a trovare una sintesi per il bene del movimento? Pirlo? Se la Juventus non dovesse andare in Champions, salterebbe tutto. Cambierebbe l'allenatore e andrebbero via Ronaldo e Dybala. Per me Agnelli non può sconfessare se stesso mandando via Pirlo così, non può farlo due volte di fila. Per me sarà supportato, se raggiungerà quantomeno la Champions. Pirlo è debole ma anche i suoi consiglieri. Metterci Lippi è giusto, per dare più forza a Pirlo".