Bruno Mazzia: “Juve confusionaria e senza equilibrio”

L'ex giocatore della Juventus parla della sconfitta dei bianconeri contro il Benevento.

Come tutti i tifosi bianconeri, anche a Bruno Mazzia non è andata giù la rovinosa sconfitta in casa contro il Benevento. Quelli che dovevano essere tre punti sicuri, si sono trasformati in una debacle che ha fatto perdere ogni speranza di vincere lo Scudetto. "L'ha sconfitta l'ho presa male come ogni tifoso juventino, mi dispiace sempre vederla sconfitta in casa. Si sono visti per l'ennesima volta dei segnali d'allarme già presenti durante tutta la stagione, la Juve di oggi è una squadra senza equilibrio. Non capisco mai il perché scendano in campo troppi attaccanti oppure troppi difensori. Il Benevento gioca per salvarsi, anche se c'è stato l'episodio discutibile del rigore non concesso, non puoi non fare risultato". Queste le parole dell'ex giocatore della Juventus.