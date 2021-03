Marocchino: “Pirlo non ha grandi colpe. Se la Juve arriva quarta…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista bianconero

L'ex centrocampista della Juventus Domenico Marocchino, ai microfoni di TMW, è intervenuto per analizzare l'attuale momento della formazione bianconera: "Il discorso è ormai risaputo: sono partiti tre centrocampisti che sono stati due campioni del mondo, più Pjanic. Le alternative acquistate poi sono valide, ma non hanno la loro stessa intelligenza calcistica. Quel settore è la zona nevralgica del campo e rispetto agli anni scorsi è carente in fatto di tecnica. Tra l'altro ero anche un estimatore di Mandzukic, faceva la guerra in avanti e se saltavi la metà campo lo servivi. Con quelle caratteristiche non ci sono altri giocatori attualmente. Son venuti a mancare certi profili specifici e poi nelle partite ho visto parecchi errori difensivi. Allegri ha detto giustamente che le grandi partite si vincono in primis difendendo bene. Pirlo ha fatto giocare tre elementi del settore giovanile, cosa mai successa nella storia della Juve. Ha dovuto fare di necessità virtù".